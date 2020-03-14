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السبت 14 آذار 2020 ساعة 08:38

موريتانيا نعلم تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

موريتانيا نعلم تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"
وقالت الوزارة في بيان لها إن أجنبيا تم تشخصيه بكورونا بعد أخذ عينات منه تأكدت إيجابية بفيروس كورونا.

صنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول.

وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.
رقم : 850231
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