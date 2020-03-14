فتح طريق حماه - حلب الدولي وازالة سواتر النقاط التركية

وأفاد موقع "الاعلام الحربي المركزي" على التليغرام، انه تم يوم أمس فتح الطريق الدولي حماه _ حلب في منطقة معرحطاط بعد أن تمت إزالة السواتر الترابية والحواجز التي أقامتها قوات الاحتلال التركي عند ما يسمى النقطة التركية.



وذكرت "سانا" أن وسائل النقل بدأت تسلك الطريق الدولي في المنطقة بعد أن تمت إزالة السواتر الترابية والحواجز التي أقامها جنود الاحتلال التركي على الطريق في بلدة معرحطاط بين خان شيخون ومعرة النعمان مشيرة إلى أن عدداً من الجنود الأتراك لا يزالون يحتلون بعض منازل المدنيين في البلدة.



وكانت وسائل النقل تضطر إلى استخدام طريق فرعية بطول 12 كم تقريباً لتجاوز بلدة معرحطاط وتعود إلى الطريق الدولي من جديد بسبب وجود السواتر الترابية والحواجز التي أقامها جنود الاحتلال التركي.