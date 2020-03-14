تخت روانجي: الحظر الأميركي يعرقل جهود ايران بمكافحة كورونا

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة كتب تخت روانجي: عدت من طهران الى نيويورك مساء امس. الشعب والحكومة في ايران يبذلان جهودا كبيرة في مكافحة فيروس "كوفيد-19" الا ان اجراءات الحظر الاميركي تعرقل هذه الجهود.



واضاف: لقد حان الوقت لتكفّ اميركا عن تسييس الجهود الانسانية وان تعمل على ازالة الحظر.



واكد مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة بان الازمات الدولية بحاجة الى جهود دولية حقيقية.



يذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اعلن الجمعة في مؤتمره الصحفي اليومي بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في البلاد بلغ 11 الفا و 364 والمتعافين 3 الاف و 529 والمتوفين 514 حالة.