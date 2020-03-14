سائرون: الاعتداءات الأميركية تحتاج لرد حكومي قوي

واكد المسعودي إن “مطار كربلاء منشأة عراقية ولا فرق بين المنشآت سواء كانت عسكرية او مدنية كون جميع ما هو موجود على الاراضي العراقية سواء كانت قطعات عسكرية او منشآت مدنية او عسكرية ملكا للدولة”.



واضاف المسعودي ان “الاعتداءات الامريكية المتكررة تحتاج الى موقف حكومي قوي، وحكومة تأخذ على عاتقها خلق سيادة جوية وبحرية وبرية ضد اي تدخل اجنبي”.



واشار الى ان “ضعف المنظومة الامنية وتعددها جعل العراق عرضة للاعتداءات الامريكية الفاضحة والسافرة والدالة على استمرار تعامل امريكا مع العراق على انه دولة محتلة منذ العام 2003 ولغاية الان”.