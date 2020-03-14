وأعلنت الشركة العامة لكهرباء حلب أن “ساعات التقنين الكهربائي في المدينة ازدادت بسبب العطل الذي طال خط الـ 230 نتيجة الأوضاع الجوية” وعاصفة التنين التي تضرب البلاد والتي تسببت بسيول.



وانقطع التيار الكهربائي نتيجةً العطل عن معظم أحياء مدينة حلب منذ صباح امس الجمعة وأكدت الشركة على أن “الورشات تعمل على إصلاح العطل في الخط”.



كما تعرضت الشبكة الكهربائية داخل المدينة بدورها لبعض الأضرار نتيجة الرياح الشديدة، التي أدت لسقوط أشجار على الأكبال الكهربائية في حيي سليمان الحلبي والجابرية.



يذكر أن شوارع مدينة حلب الرئيسية لم تشهد أي فيضانات أو إغلاقات لها نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة يوم امس الجمعة، مصحوبةً بالرياح الشديدة.