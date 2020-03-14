هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماعه مع اعضاء ومستشاري ومساعدي رئيس مكتب رئيس الجمهورية لمتابعة وتنسيق ودعم الاجراءات الوطنية في مواجهة فيروس كورونا وكذلك الاجراءات والمتابعات الاجتماعية والاعلامية.



وصرح انه لا دولة في العالم قادرة كايران في ظروف الحظر والضغوط القصوى على مواجهة هذا التفشي الواسع لفيروس كورونا الذي يعم العالم كله الان.



واضاف، ان اجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا باعثة على الفخر مقارنة مع الدول الاخرى رغم الضغوط القصوى الاميركية والتداعيات اللاانسانية للحظر.



واشار الى ان جميع دول العالم تصارع فيروس كورونا في الوقت الحاضر الا ان ظروف ايران تختلف عن الجميع وقال، رغم هذا التفاوت فان الاجراءات المتخذة في البلاد مقبولة.