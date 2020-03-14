باسيل: لا مفرّ من حالة الطوارئ لانقاذ أكبر قدر من الأرواح

وفي كلمة له ،اليوم السبت، خلال اطلاق حملة على علاقة بمواجهة ​فيروس كورونا الى ان التيار الوطني الحر يلتقي اليوم بمجلسه الوطني، الكترونياً وعن بعد لاقرار الميزانيّة السنوية والورقة السياسية ونتخلّى عن الجانب الاحتفالي من الحدث، وذلك ارتباطاً وثيقاً بالذكرى واحتراماً لنظامنا الداخلي والتزاماً بالإرشادات المعطاة للحماية من الوباء ومنع تفشّيه".



واوضح باسيل بأن اللبناني معروف بصلابته ومهما كانت الصعاب قدرنا ان نتخطاها ونخرج منها مجتمعا محصّنا صحياً اكثر ولكن مسؤوليّتنا هذه المرّة هي من نوع آخر: انها مسؤوليّتنا عن انفسنا وعن غيرنا ومسؤوليّتنا عن كلّ ما هو حولنا وعلى من يعيش معنا في بيتنا بالتيّار وفي بيتنا بالمنزل وفي مجتمعنا ووطننا، نضع كلّ خلافاتنا جانبا ونوحّد كلّ جهودنا ونضع انفسنا بتصرّف ​الدولة​ والمجتمع وكلّ انسان محتاج فنحن تيّار منتشر في كل لبنان، وبتصرّف كل اللبنانيين على كلّ الأراضي اللبنانية، نعيش المخاوف ذاتها ونعالجها بمزيد من اجراءات الحماية".



واكد اننا نقف وراء مرجعيّة الدولة ونلتزم بارشاداتها وندعم أي قرار تتخذه لأن الحالة مقلقة ونحن على شفير الوصول الى تفشّي الوباء مع احتمال تخطّي قدراتنا الطبيّة للعناية بالحالات الحرجة، لذلك يبدو الا مفرّ من الحجر العام (اي حالة الطوارئ) ولو كان موجعاً لانقاذ اكبر قدر من الأرواح"، واعلن عن "تشكيل لجنة طوارئ للكورونا ونعلن استنفارا كاملا لنساهم مركزياً ومناطقياً، على قدر امكاناتنا المؤسساتية او الفردية، بعدّة اجراءات، بدأنا ببعضها وسنستكمل بعضها الآخر بحسب توفّرها، مع اعطاء الأولوية بها للأشخاص المسنّين او ضعيفي المناعة او اصحاب امراض مزمنة".



واوضح ان من اجراءات لجنة طوارئ الكورونا في التيار: توفير فحص مجّاني ميداني وسريع، رشّ معقمات في بعض الشوارع والأمكنة العامّة والخاصة.