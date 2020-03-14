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السبت 14 آذار 2020 ساعة 15:16

السفارة الأمريكية في بيروت تعلن تعليق العمليات القنصلية

السفارة الأمريكية في بيروت تعلن تعليق العمليات القنصلية
و جاء في بيان للسفارة ،اليوم السبت، أنه "في ظل إنتشار فيروس كورونا "COVID-19" وللحفاظ على السلامة و​الصحة العامة علق القسم القنصلي في السفارة عمليات التأشيرات غير الطارئة، أما خدمات المخصصة للمواطنين الأميركيين ستبقى متاحة عبر تحديد مواعيد طارئة".

موضحة أنه "سيتم جدولة مواعيد تأشيرة ​الهجرة​ الى أوقات لاحقة. وفي غضون ذلك، يرجى توجيه أي استفسارات محددة بشأن تأشيرة الهجرة إلى صندوق البريد القنصلية IV في بيروت على BeirutIV@state.gov".

وأكدت أنه "لا توجد رسوم لتغيير موعد وتكون رسوم طلب التأشيرة صالحة لمدة عام واحد.

يمكن للمتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر لأسباب طارئة طلب مواعيد عاجلة عبر ملفهم الشخصي ustraveldocs.com/lb للطلبات العاجلة.

يجب أن تتضمن جميع طلبات التعيين في ​حالات​ الطوارئ وثائق لدعم سبب السفر العاجل وإثبات حجوزات الطيران إلى ​الولايات المتحدة​. 

وسوف ينظر القسم القنصلي في طلبات ​التعيينات​ الطارئة على أساس كل حالة على حدة.
رقم : 850307
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