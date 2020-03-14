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السبت 14 آذار 2020 ساعة 15:28

صندوق النقد والبنك الدولي ينصح موظفيه بالعمل من المنزل

صندوق النقد والبنك الدولي ينصح موظفيه بالعمل من المنزل
وتشمل النصائح، وهي غير إلزامية، نحو 2000 موظف بمقر الصندوق وحوالي 16 ألف موظف في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن ومستشارين خارجيين، والمؤسسات المتجاورة مقرها في وسط واشنطن قرب البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم الصندوق إن الموظف الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا يخضع للعزل الصحي الذاتي ويتلقى الرعاية الطبية الملائمة.

وأضاف: "نعمل مع السلطات الصحية المحلية لتحديد المخالطين للموظف والذين ربما أصيبوا".

وقال متحدث باسم البنك الدولي إنه لم تثبت إصابة أي موظف أو مستشار بالبنك بفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي ( جائحة)".

وأضاف "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وتم تسجيل"118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".
رقم : 850309
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