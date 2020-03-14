تأجيل زيارة الرئيس الجزائري لتونس

وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد تلقى ،صباح أمس الجمعة، مكالمة هاتفية من الرئيس الجزائري أعلن فيها عن تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يومي 16 و17 مارس 2020.



وأفاد الرئيس الجزائري بأن هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية.



وأكد تبون حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره.



وتناولت المحادثة العلاقات المتميزة بين البلدين والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات.



كما تم التطرق إلى الوضع الإقليمي في المنطقة والتأكيد على تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالمسألة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة الراهنة.