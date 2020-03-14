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السبت 14 آذار 2020 ساعة 16:53

الهند.. قرار حكومي جديد بشأن معالجة فيروس كورونا

الهند.. قرار حكومي جديد بشأن معالجة فيروس كورونا
وبحسب بيان للحكومة نشرته على حسابها على "تويتر" فقد قررت الحكومة معاملة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أنه كارثة ويتم الإبلاغ عنها بغرض تقديم المساعدة في إطار صندوق الدولة للاستجابة للكوارث (SDRF).

وقالت وكالة أنباء غربية ،اليوم السبت، إنه "على الرغم من كونها أفقر وأكثر كثافة سكانية من الصين ولديها نظام رعاية صحية أكثر هشاشة، سجلت الهند رسميًا 81 حالة فقط من الفيروسات التاجية ووفاة واحدة فقط".

وقالت الوكالة إن ذلك الأمر "أثار الآمال في أن الفيروس الذي أصاب أكثر من 130 ألف شخص وقتل 5000 شخص في جميع أنحاء العالم قد يمر بسلام إلى حد كبير عبر ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان".

ولكن مع اختبار حوالي 5000 هندي فقط، يشك بعض الخبراء في الأرقام الرسمية ويحذرون من أنه إذا كان هناك تفش كبير، فإن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة "غير مستعدة على الإطلاق".

وصرح اشيش جها مدير معهد هارفارد للصحة العالمية "من الصعب أن نتخيل أن هناك حالات قليلة جدا في الهند".

وأضاف "الهند بلد كبير يعيش فيه الكثير من الناس في مساحات ضيقة ومتقاربة للغاية. من غير الواضح لي لماذا تتخطى الهند بطريقة ما بطريقة سحرية هذا الوباء".

وفرضت الهند يوم أمس الجمعة بعض الإجراءات الحدودية الأشد صرامة على مستوى العالم في الأزمة الحالية، وحظرت معظم الأجانب وعلق الملايين من دول الشتات الواسع غير قادرين على الوصول دون تأشيرة.

ويجب أن يصل الوافدون، بمن فيهم الهنود، الذين سافروا إلى نقاط بها انتشار لفيروسات مثل الصين وإيطاليا لمدة 14 يومًا. ويوجد على الحدود البرية "فحص قوي".

وتم فحص أكثر من مليون مسافر جوي، وكثفت السلطات جهودها لتحديد هوية المصابين بالفيروس والأشخاص الذين على اتصال بهم.

وطلبت الفنادق في الوجهات السياحية مثل راجستان من الأجانب الحصول على شهادات صحية.

ويتم لعب الأحداث الرياضية الكبرى في أماكن فارغة، في حين تم تأجيل بدء الدوري الهندي الممتاز - أكبر منافسة للكريكيت.

وتم بيع الأقنعة ومعقم اليدين في العديد من الصيدليات وعلى الإنترنت.

وقال آشيش كوتاديا في مصنع للأقنعة في أحمد آباد: "نعمل 24 ساعة لإنتاج أكبر قدر ممكن".

وتراجعت حجوزات الرحلات الداخلية بنسبة 16 في المائة، وتوجد تذاكر للبيع بسعر أقل من 15 دولارًا في العديد من الطرق.
رقم : 850317
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