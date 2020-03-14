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السبت 14 آذار 2020 ساعة 17:21

إغلاق وسط باريس لمنع تجمع أفراد السترات الصفراء

إغلاق وسط باريس لمنع تجمع أفراد السترات الصفراء
وأصدرت الحكومة منشورا رسميا ،اليوم السبت، يحظر كافة التجمعات غير الضرورية، لكن مئات المحتجين، يرتدي بعضهم كمامات، بدأوا في التجمع أمام محطة قطار مونبارناس وهتفوا بشعارات مناهضة لماكرون.

إلى ذلك، رفضت الشرطة الفرنسية طلبات من محتجين للتجمع في مواقع حساسة منها شارع الشانزليزيه الذي شهد اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين قبل نحو عام.

وقال ضابط من شرطة مكافحة الشغب "إنه السبت.. يوم المظاهرات.. بعض الناس يعتقدون أن فيروس كورونا لن يصيبهم ويرفضون الامتثال للنصيحة".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في كلمة بثها التلفزيون يوم الخميس، إغلاق المدارس وحث الناس على تجنب التعامل عن قرب بفعل مخاوف من الفيروس الذي أودى بحياة 79 شخصا وأصاب أكثر من 3600 شخص في فرنسا إلى حد الآن.

كما أعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير يوم الجمعة حظر كافة التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص.
رقم : 850326
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