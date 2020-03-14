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السبت 14 آذار 2020 ساعة 17:24

الحرس الثوري يستعرض اجراءات القوة البحرية في مواجهة كورونا

الحرس الثوري يستعرض اجراءات القوة البحرية في مواجهة كورونا
واعلن الادميرال تنكسيري الاستعداد الكامل للقوة البحرية للحرس الثوري لخدمة المواطنين وانشاء المستشفيات المتنقلة مع امكانيات طبية مناسبة وتقديم خدمات طبية اخرى في مختلف المناطق.

وقال، انه في ضوء تفشي فيروس كورونا في البلاد وحاجة المواطنين للمراكز العلاجية والصحية فقد بدا العمل في مستشفيين بطاقة 30 الى 40 سريرا لکل منهما في مدينة برازجان ومستشفى متنقل في بندرعباس بطاقة 54 سريرا.

كما اعلن عن اقامة مستشفى متنقل بطاقة 74 سريرا في رشت يمكن زيادة عدد اسرته الى 120 سريرا.

واشار الى الاجراءات المتخذة في سياق تعقيم وتطهير بعض المدن وقال، ان وحدة الحرب الحديثة في القوة البحرية للحرس الثوري قامت بعمليات التعقيم والتطهير عدة مرات في الاماكن المزدحمة في العديد من المدن منها بندرعباس وبوشهر وبارسيان ورشت وماهشهر، وستستمر هذه العمليات حتى ازالة المشكلة.

ونوه الى توسيع الاقسام المتعلقة بالامراض الجرثومية في مستشفيات القوة البحرية لحرس الثورة في مدن شيراز وبندرعباس وجالوس وبندرلنكة وقال، انه تم استدعاء جميع الكوادر الطبية سواء الاطباء واخصائيي الامراض الجرثومية والممرضين والاسعافات الطبية في هذه القطاعات حيث يقدمون خدماتهم وفق التعليمات التشخيصية والعلاجية الصادرة عن وزارة الصحة.
رقم : 850327
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