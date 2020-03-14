التحالف الأميركي يقر بإصابة ثلاثة من جنوده بهجوم التاجي

ونقلت مصادر صحفية عن التحالف قوله، إن "ثلاثة من جنود التحالف أصيبوا خلال الهجوم على قاعدة التاجي في العراق".



وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم السبت، عن استهداف قاعدة التاجي بـ 33 صاروخاً.