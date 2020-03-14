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السبت 14 آذار 2020 ساعة 18:15
هل اصيب الرئيس روحاني ونائبه جهانغيري بفيروس كورونا؟
وقال وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، في تصريح صحفي أدلى به صباح اليوم السبت، إن روحاني وجهانغيري لم يصابا بفيروس كورونا خلافا لما نشره بعض المواقع الإخبارية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
850337
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