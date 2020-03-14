هل اصيب الرئيس روحاني ونائبه جهانغيري بفيروس كورونا؟

طهران (اسلام تايمز) - أكدت طهران أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري، ليسا مصابين بفيروس كورونا، خلافا لبعض التقارير الإعلامية التي تم تناقلها حول هذا الموضوع.