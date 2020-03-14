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السبت 14 آذار 2020 ساعة 18:17

بيان للداخلية السورية حول تعليق الرحلات البرية بين المحافظات

بيان للداخلية السورية حول تعليق الرحلات البرية بين المحافظات
وجاء في بيان للوزارة أن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يصدر أي بيان عنها بشأن تعليق الرحلات البرية وفي حال صدور مثل هذا البيان فإنه ينشر على وسائل الإعلام الرسمية وموقعها الرسمي وصفحتها على الفيسبوك.

ودعت الوزارة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اعتماد الأخبار من مصادرها الحقيقية وعدم الترويج للمنشورات الملفقة والكاذبة.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا حول صدور بيان عن وزارة الداخلية بتعليق جميع الرحلات البرية “بولمانات- فانات – سيارات سياحية” بين المحافظات اعتباراً من تاريخ 14 آذار ولغاية 2 نيسان القادم.
رقم : 850338
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