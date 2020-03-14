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السبت 14 آذار 2020 ساعة 18:20

الاحتلال يتجه نحو إبطاء الاقتصاد

الاحتلال يتجه نحو إبطاء الاقتصاد
وقال وزير رفيع لموقع "واي نت" الاخباري العبري، إن النوايا تتجه نحو إبطاء الاقتصاد - وليس تعطيله".

اما في وزارة الصحة فإنهم يفضلون إيقاف الحياة الاقتصادية لعدة أسابيع باستثناء الخدمات الحيوية الأساسية.

وتعترض الوزارات الحكومية الأخرى على هذا المطلب بدعوى انه سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد.

وسيتعين على رئيس الوزراء أن يقرر بين الوقف الكامل او الجزئي للحياة الاقتصادية في البلاد. وفي حال تم اتخاذ القرارات خلال جلسة المناقشة، فمن المتوقع صدور بيان حول ذلك مساء اليوم.

ومن المحتمل ان تشمل التدابير الإضافية التي قد يتمخض عنها النقاش في مكتب نتنياهو اليوم من اجل مكافحة الفيروس، عن فرض قيود على التحرك والاستغناء عن بعض الخدمات غير الضرورية واغلاق مراكز التسوق ودور السينما، تماما كما فعلت ذلك بلدان أخرى تكافح انتشار الفيروس على نطاق واسع.

من بين أمور التي ستتم مناقشتها، هي وضع تعريف للخدمات الأساسية الضرورية التي يسمح للعاملين فيها فقط بالذهاب إلى العمل. وستحدد الهيئة الوطنية للطوارئ من هم العمال الأساسيين. هؤلاء هم عمال المستشفيات والمختبرات والعيادات والصيدليات والمواد الغذائية والأمن والنقل العام وغيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على كل مدير تنفيذي لوزارة حكومية تحديد من هو الضروري للعمل في الوزارة.

وقال موقع "واي نيت" العبري إن وزارة المالية اتصلت بالعديد من الشركات لمعرفة عدد الموظفين الذين سيتم تصنيفهم وفق هذه الفئة الضرورية.
رقم : 850340
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