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السبت 14 آذار 2020 ساعة 18:30

لمواجهة كورونا.. اغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة

لمواجهة كورونا.. اغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة
وتمثلت الاجراءات المعلنة في أن يخضع القادمون عبر جميع المنافذ للإجراءات الصحية بتعبئة كروت السفر والفحص الحراري، اضافة الى خضوع القادمين من الدول الموبوءة لفيروس كورونا للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، على أن يوقع الشخص إقرارا على نفسه بالإلتزام بالحجر الصحي المنزلي والإجراءات المحددة فيه وعلى وزارتي الإدارة المحلية والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، التأكد من التزام الوافدين بالحجر الصحي المنزلي.

كما أقرت إخضاع كل حالة اشتباه مطابقة للتعريف القياسي التي يحددها فريق الصحة، للحجر الصحي المؤسسي في المراكز المحددة من وزارة الصحة، وكذا إخضاع كل حالة مؤكدة مخبريا للعزل الصحي وتلقي الرعاية الصحية.

ووافقت اللجنة، على تشكيل لجنة فنية على مستوى كل محافظة برئاسة محافظ المحافظة وعضوية الجهات ذات العلاقة، ترتبط مباشرة باللجنة العليا واللجنة الفنية المشتركة، بالإضافة إلى إلزام المحافظات عبر وزارة الإدارة المحلية بإيجاد فنادق للعزل وتكون تحت إشراف اللجنة الفنية بالمحافظة.

كما وافقت اللجنة، على قيام مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بعمل عزل صحي تحت إشراف اللجنة الفنية بالمحافظة، وكذا قيام وزارة الصناعة بتوفير الكمامات من خلال مصنع الغزل والنسيج وكذا توفير أدوات النظافة.

ودعت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، وزارة التربية والتعليم إلى تقديم موعد الامتحانات إلى مطلع الأسبوع القادم 21 مارس.

وطالبت اللجنة الخطوط الجوية اليمنية بتقليص عدد الرحلات الجوية في المناطق التي تحت سيطرة قوى تحالف العدوان إبتداءا من اليوم السبت، وحثت اللجنة الفنية المشتركة برفع تقارير يومية وتشكيل غرفة عمليات والرفع بنتائجها يوميا إلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا .. كما طالبت السلطة المحلية وجهاز الأمن والمخابرات بمنع الشيش بالأماكن العامة والكافيهات.
رقم : 850342
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