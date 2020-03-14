الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 آذار 2020 ساعة 18:33

تظاهرة لـ “السترات الصفراء” في باريس رغم المخاوف من كورونا

تظاهرة لـ “السترات الصفراء” في باريس رغم المخاوف من كورونا
وأوقفت قوات الأمن صباحا 17 شخصا وتدخلت بعد وقوع صدامات في جادة أراغاو في جنوب العاصمة،  بحسب تغريدة لشرطة باريس.

ودعا الجمعة الناشطان القياديان في الحركة جيروم رودريغيز وماكسيم نيكول إلى التحلي “بالمسؤولية” بمواجهة الأزمة الصحية. وطلبا عدم إجراء هذه التظاهرة.

وقررت الحكومة من جهتها عدم منع التظاهرات. لكن دعت إلى “إرجائها” بشكل منتظم، كما أكد الجمعة وزير الداخلية كريستوف كاستانير، وكما في كل أسبوع. أصدرت الشرطة أمرا بمنع تجمع “السترات الصفراء” في أماكن تضم مؤسسات عامة. وفي الشانزيليزيه والأحياء التي تحتوي على متاجر كبرى.

وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب الجمعة أن الحكومة ستخفض إلى مئة بدل ألف عدد الأشخاص المسموح بتجمعهم في فرنسا بهدف “ضبط” تفشي فيروس كورونا.
رقم : 850343
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
14 آذار 2020
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
14 آذار 2020
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
14 آذار 2020
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
13 آذار 2020
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
13 آذار 2020
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
13 آذار 2020
الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘
الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘
13 آذار 2020
عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
13 آذار 2020
ازاحة الستار عن انجازات الحرس الثوري في مجال التعقيم
ازاحة الستار عن انجازات الحرس الثوري في مجال التعقيم
12 آذار 2020
روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
12 آذار 2020
الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض
الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض
12 آذار 2020
'كورونا' لبنان بين الوطني والسياسي
12 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا