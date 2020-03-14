أسامة سعد: الدولة والجوع والوباء حلفاء متحدون

الدخل سرقه أكابر الدولة، البيت جوع بلا عمل، الشارع وباء ولا علاج… الدولة والجوع والوباء حلفاء متحدون، معهم حلت البلايا باللبنانيين… عجبا… لقد تأخر كثيرا زمن الحساب”.



وأرفق التغريدة بصورة عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.