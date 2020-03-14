هولندا تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد

وأفاد بيان للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة بـ ” وفاة شخصين جراء فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي المتوفين إلى 12 شخص”.



كما أشار إلى “تسجيل 155 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 959 مصاب حتى الآن”.