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السبت 14 آذار 2020 ساعة 19:35

سوریا.. بیان هام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

سوریا.. بیان هام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن جميع المخابز تواصل عملها وفق التعليمات المعطاة لها ولا تغيير على مواعيد وطبيعة عملها مشيرة إلى أن مادة الخبز متوفرة على مدار الساعة وأن المحال التجارية تمارس نشاطها المعتاد وتقوم بعمليات البيع والشراء لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بما فيها مواد التنظيف والتعقيم.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ أقصى العقوبات وفق القانون 14 لعام 2015 بحق كل من يحاول ارتكاب مخالفات تتعلق بالاحتكار أو عدم الإعلان عن الأسعار أو الامتناع عن البيع أو البيع بسعر زائد أو بيع مواد مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية.

وطمأنت الوزارة المواطنين بالتأكيد على أن هناك وفرة بالسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لأشهر طويلة داعية إلى الإبلاغ عن كل من تسول له نفسه العبث باحتياجات المواطنين الأساسية ولقمة عيشهم أو التلاعب بعمليات بيع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.
رقم : 850358
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