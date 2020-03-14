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السبت 14 آذار 2020 ساعة 21:58

كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 191

كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 191
وقالت الوزارة إن حصيلة المتوفين جراء الفيروس ارتفعت إلى 191، فيما وصل عدد المتعافين إلى 517.

وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 6043 حالة، أغلبهم في منطقة مدريد.

ويعد هذا الارتفاع اليومي الأكبر في عدد المصابين على أراضي إسبانيا منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر يناير الماضي.

وتعتبر إسبانيا البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد مما سيتيح اتخاذ إجراءات أوسع لمكافحة انتشار الفيروس.
رقم : 850379
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