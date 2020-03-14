‘‘غزة‘‘ تعلن إغلاق المعابر ومنع التجمعات.. والسبب ‘‘كورونا‘‘

وقال محمد عوض رئيس لجنة المتابعة الحكومية: ان مؤسسات العمل الحكومي اجتمعت لبحث سبل مكافحة الفيروس مع التأكيد على خلو القطاع منه حتى الان.



وأكد على استمرار تعليق التحاق الطلبة في الجامعات والمدارس ورياض الاطفال حتى نهاية مارس و منع اقامة الانشطة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص مع تجنب التواجد في الاماكن المزدحمة خاصة كبار السن والمرضي بما في ذلك الصلاة في المساجد.



وقال عوض انه جرى تكليف وزارة الداخلية اتخاذ اجراءات ضابطة مع المحتجزين داخل منازلهم بينها التوقيف وعرضهم على النيابة والتحويل مركز الحجر الصحي الاجباري.

واهاب بالشعب الفلسطيني بالالتزام بالقرارات وتضافر وتجب زيارة المحجوزين في منازلهم.



من جهته اكد خليل القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس الاتفاق مع الجهات المعنية في الحكومة والفصائل على جملة اجراءات وضرورة الالتزام بها والاخذ بها على محمل الجد.



وأكد ان الإجراءات ستقيد حرية الحركة لكنها ضرورة لحماية غزة من فيروس كورونا.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للمعابر في القطاع، بأن معبر رفح البري مغلق بشكل كامل باستثناء بعض الحالات المرضية الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".



وأوضحت في بيان، أنه بناء على ذلك سيتم إغلاق صالة التسجيل للسفر في مجمع أبو خضرة حتى إشعار آخر.