الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 آذار 2020 ساعة 22:13

‘‘غزة‘‘ تعلن إغلاق المعابر ومنع التجمعات.. والسبب ‘‘كورونا‘‘

‘‘غزة‘‘ تعلن إغلاق المعابر ومنع التجمعات.. والسبب ‘‘كورونا‘‘
وقال محمد عوض رئيس لجنة المتابعة الحكومية: ان مؤسسات العمل الحكومي اجتمعت لبحث سبل مكافحة الفيروس مع التأكيد على خلو القطاع منه حتى الان.

وأكد على استمرار تعليق التحاق الطلبة في الجامعات والمدارس ورياض الاطفال حتى نهاية مارس و منع اقامة الانشطة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص مع تجنب التواجد في الاماكن المزدحمة خاصة كبار السن والمرضي بما في ذلك الصلاة في المساجد.

وقال عوض انه جرى تكليف وزارة الداخلية اتخاذ اجراءات ضابطة مع المحتجزين داخل منازلهم بينها التوقيف وعرضهم على النيابة والتحويل مركز الحجر الصحي الاجباري.
واهاب بالشعب الفلسطيني بالالتزام بالقرارات وتضافر وتجب زيارة المحجوزين في منازلهم.

من جهته اكد خليل القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس الاتفاق مع الجهات المعنية في الحكومة والفصائل على جملة اجراءات وضرورة الالتزام بها والاخذ بها على محمل الجد.

وأكد ان الإجراءات ستقيد حرية الحركة لكنها ضرورة لحماية غزة من فيروس كورونا.
بدورها أعلنت الهيئة العامة للمعابر في القطاع، بأن معبر رفح البري مغلق بشكل كامل باستثناء بعض الحالات المرضية الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

وأوضحت في بيان، أنه بناء على ذلك سيتم إغلاق صالة التسجيل للسفر في مجمع أبو خضرة حتى إشعار آخر.
رقم : 850387
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
14 آذار 2020
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
14 آذار 2020
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
14 آذار 2020
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
14 آذار 2020
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
13 آذار 2020
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
13 آذار 2020
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
13 آذار 2020
الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘
الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘
13 آذار 2020
عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
13 آذار 2020
ازاحة الستار عن انجازات الحرس الثوري في مجال التعقيم
ازاحة الستار عن انجازات الحرس الثوري في مجال التعقيم
12 آذار 2020
روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
12 آذار 2020
الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض
الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض
12 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا