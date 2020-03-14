الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 آذار 2020 ساعة 22:16

هل هجوم اليوم على التاجي كان بدون خسائر ؟

هل هجوم اليوم على التاجي كان بدون خسائر ؟
 الانباء التي تم تناقلها اليوم عن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة التاجي الامريكي اليوم لم تتطرق الى حجم الخسائر ، هذا في حين ان الهجوم المماثل الذي تعرضت له القاعدة قبل عدة ايام اسفر عن مقتل ارهابيين امريكيين وبريطاني على الاقل. لاشك ان تعرض هذه القاعدة لاصابة 33 صاروخ كاتيوشا لا يجب ان يكون بدون خسائر ، الا ان افترضنا بان الجنود الامريكيين وبسبب الهجوم الذي تعرضوا له قبل عدة ايام ، اخلوا القاعدة وانتقلوا الى مكان اخر .

-لكن هناك من يرى ان خسائر اليوم تم التعتيم عليها وفرضت رقابة شديدة على الاخبار التي تم تناقلها بهذا الشان ، لان الاعتراف بسقوط ضحايا في غضون عدة ايام ومن قبل مصادر مجهولة عجزت امريكا عن التعرف عليها يشكل اهانة واذلالا لامريكا .

-في حين ان امريكا وبعد الهجوم الاول على قاعدة التاجي حاولت من خلال القصف الجوي والصارخي العشوائي على قواعد ومقار المقاومة ترهيب المعارضين للاحتلال الامريكي والحيلولة دون شنهم لمثل هذه الهجمات ثانية ، الا ان هجوم اليوم كشف عن ان مثل هذه الاجراءات والتهديدات لا محل لها من الاعراب في قاموس الشعب العراقي وانه لن يخضع ولن يركع امام التهديدات الامريكية .

-بمنأى عن الخسائر والاضرار التي تكبدتها امريكا في الهجومين ، يبدو ان الرسالة التي استبطنتها هي ضرورة خروج القوات الامريكية من العراق . تخبط امريكا في مواجهة الجهة او العناصر التي تقف خلف هذه الهجمات يكشف عن ان كل عراقي اليوم تحول الى معارض للتواجد الامريكي في بلاده وقد يكون كل واحد منهم شارك في تحميل امريكا لهذه الخسائر .

-لاشك ان امريكا وفي ضوء تخطبها حيال الجهة التي تقف خلف هذه العمليات ستعتمد سياستها السابقة المتمثلة بالقصف العشوائي المبني على التكهنات ، تلك السياسة التي لن تتمخض سوى عن تعقيد الازمة في العراق من جهة وازدياد توابيت الجنود الامريكيين من جهة اخرى . في ظل الاوضاع الراهنة السؤال الذي يطرح نفسه ، ما هو الخيار الذي سيعتمده ترامب على اعتاب خوضه منافسة الانتخابات الرئاسية .
رقم : 850390
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
14 آذار 2020
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
14 آذار 2020
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
14 آذار 2020
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
14 آذار 2020
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
13 آذار 2020
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
13 آذار 2020
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
13 آذار 2020
الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘
الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘
13 آذار 2020
عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
13 آذار 2020
ازاحة الستار عن انجازات الحرس الثوري في مجال التعقيم
ازاحة الستار عن انجازات الحرس الثوري في مجال التعقيم
12 آذار 2020
روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
روحاني يصدر الايعازات اللازمة لسد احتياجات المحافظات بمواجهة كورونا
12 آذار 2020
الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض
الفلسطينيون يستعدون لمليونية يوم الارض
12 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا