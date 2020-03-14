ظريف: روحاني لنظرائه ليتخلوا عن تنفيذ الحظر الاميركي

وفي تغريدة له على تويتر، كتب محمد جواد ظريف: ان حسن روحاني وفي رسالة الى نظرائه اعلمهم بأن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة وجه ضربة قوية لمكافحة انتشار فايروس "كوفيد19" في ايران. ونصحهم بالتخلي عن تنفيذه (الحظر): ان السماح لبلطجي بقتل الابرياء، هو عمل غير اخلاقي. والفايروسات لا تعرف السياسة ولا الجغرافيا. وعلينا ان نفعل كذلك.



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد بعث يوم الخميس 12 آذار/مارس 2020، برسالة الى انتونيو غوتيريش الامين العام لمنظمة الامم المتحدة وأرسل نسخ منها الى رؤساء المنظمات الدولية ووزراء خارجية كل الدول، اكد فيها ضرورة رفع الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران من اجل مواجهة فايروس كورونا.