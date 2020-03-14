طهران: رفع الحظر الاحادي ضد ايران ضرورة انسانية

وفي تغريدة له على تويتر كتب كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني، السفير السابق لدى موسكو، مهدي سنائي: في الظروف التي اصبحت خطر كورونا شاملا على الصعيد العالمي، فإن رفع الحظر احادي الجانب اللامشروع ضد ايران، هو ضرورة من حيث حقوق الانسان.



وأضاف: ان سائر الدول في هذه الظروف، تحمل على عاتقها مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الايراني وشعوب العالم، في عدم مراعاة هذا الحظر الأحادي.



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد بعث يوم الخميس 12 آذار/مارس 2020، برسالة الى انتونيو غوتيريش الامين العام لمنظمة الامم المتحدة وأرسل نسخ منها الى رؤساء المنظمات الدولية ووزراء خارجية كل الدول، اكد فيها ضرورة رفع الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران من اجل مواجهة فايروس كورونا.