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السبت 14 آذار 2020 ساعة 22:41

قائد عسكري يمني مدعوم إماراتيا يوجه تحذيرا لتحالف

قائد عسكري يمني مدعوم إماراتيا يوجه تحذيرا لتحالف
وطالب العقيد رامي محمد مثنى مسعد الصميدي قائد كتيبة الأمن الخاصة “حزم4” التابعة للمجلس قيادة التحالف بتدارك الأمور قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وحذّر ”الصميدي“ المكنى بـ”أبي مهتم“،مما وصفه بـ”الهيجان الشعبي والعسكري”.

ونقلت صحيفة ”عربي21“، الاماراتية، عن قائد الكتيبة التي اقتحمت مطار عدن الدولي الجمعة، إنّ “إنشاء قوات لتحل محل القوات التي ضحت طوال الخمس سنوات أمر مرفوض”.

وأعرب عن رفضه لمنع قيادات المجلس من العودة إلى اليمن، بأمر من السلطات السعودية، وقال إن “الشعب يقف خلف هذه القيادة”، على حد قوله.

وأمس الجمعة، اقتحمت مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي “مطار عدن الدولي” رفضاً لتسلم قوات يمنية دربتها السعودية لأمن المطار.

وزاد التوتر بين المجلس الانتقالي والسعودية بعد أن قام التحالف بمنع أربعة من قيادات المجلس من العودة إلى عدن وإيقافهم في مطار الملكة علياء في الأردن الأسبوع الماضي.
رقم : 850401
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