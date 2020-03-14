السودان.. وصول دقلو إلى القاهرة بدعوة من السيسي

الخرطوم (اسلام تايمز) - وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو ظهر اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.