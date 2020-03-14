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السبت 14 آذار 2020 ساعة 23:00
اليمن: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة حربية تابعة للعدوان
وقال سريع إن “الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله مساء اليوم السبت من التصدي لطائرة حربية نوع F15 في سماء الجوف بواسطة منظومة فاطر1 الدفاعية، وأجبرتها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
850407
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