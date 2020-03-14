اليمن: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة حربية تابعة للعدوان

وقال سريع إن “الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله مساء اليوم السبت من التصدي لطائرة حربية نوع F15 في سماء الجوف بواسطة منظومة فاطر1 الدفاعية، وأجبرتها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية”.