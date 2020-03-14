المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة

وقررت السلطات المعنية فى دولة المغرب، تعليق الرحلات من وإلى منها مصر والبحرين والإمارات واليونان والنرويج وتركيا.



واعلنت المغرب في سابق من اليوم السبت عن تعليق الرحلات من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال، بالإضافة إلى منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا، وذلك بسبب فيروس كورونا.



وكانت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، أنه في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة "وباء كورونا- كوفيد 19"، تقرر ابتداء من السبت، وحتى إشعار لاحق، توقیف الدراسة والأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية التي تحتضنها جميع المؤسسات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها.