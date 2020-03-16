رئيس الوزراء الأردني يكلف بتشديد الحراسة على المحجورين

وكلف الرزاز وزارة الداخلية بـ"تشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل، وضمان عدم مخالطة المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر لغيرهم".



وأشار الرزاز إلى أن "الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين لحماية المواطنين".



وأشاد بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في محاصرة الوباء.



وجاء توجيه الرزاز ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعيا المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات، حرصا على سلامتهم، والأجهزة الأمنية إلى تطبيق القرارات حفاظا على صحة المواطنين وسلامة المجتمع من خطر هذا الوباء.



وكان وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أعلن عن هروب مواطن أردني مصاب بفيروس (كورونا) الجديد من الحجر الصحي بمستشفى الأمير حمزة، قبل دخوله العزل الصحي، وفي وقت آخر من مساء امس اعلنت قوات الأمن الأردني انها القت القبض على المصاب بفيروس (كورونا) الهارب من العزل الصحي.