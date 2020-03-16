العراق: مرشح رئاسة الحكومة سيعلن خلال الساعات المقبلة

وقالت النائب عن الفتح حنين القدو لـ/المعلومة/ ان “اجتماعات مكثفة لتحالف الفتح تجري لحسم مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المقبلة”.



وأضاف ان ” اراء الكتل تقترب من حسم مرشح واحد من دون الإفصاح عنه لرئاسة الحكومة المقبلة”، مشيرا الى انه “سيتم تسليم اسم المرشح الى رئاسة الجمهورية خلال الساعات المقبلة قبل انتهاء المدة الدستورية ليتم تكليفه بشكل رسمي”.



هذا وافاد مراسل العالم، أمس الاحد ان هناك شبه اجماع بين الكتل الشيعية والسنية والكردية حول تسمية نعيم السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة العراقية.



واضاف مراسلنا ان هناك ترجيحات لترشيح نعيم السهيل لرئاسة الوزراء على ان يتم رفع اسمه للرئيس العراقي برهم صالح لتسميته وليكلفه بتشكيل الحكومة بشكل رسمي.

مشيرا الى ان هناك تسريبات افادت بان اللجنة السبعية التي تضم ممثلي الكتل الشيعية وافقت على تسمية السهيل.



وتابع ان المؤشرات تشير الى ان نعيم سهيل هو المرشح لرئاسة الحكومة العراقية مضيفا انه اذا ما تمت تسمية السهيل سيكون له مهلة لتشكيل الحكومة.



وقال ان نعيم سهيل هو رئيس ديوان الرئاسة العراقية في مكتب برهم صالح وهو من المستقلين .