وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين

وياتي هذا البيان بعد تداول مجموعة من الصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين اللبنانيين مجتمعين عل كورنيش في العاصمة بيروت مما استأ البعض على كمية استهتار المواطن بخطورة انتشار الفيروس.