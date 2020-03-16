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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 08:07
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
وياتي هذا البيان بعد تداول مجموعة من الصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين اللبنانيين مجتمعين عل كورنيش في العاصمة بيروت مما استأ البعض على كمية استهتار المواطن بخطورة انتشار الفيروس.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
850570
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