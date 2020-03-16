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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 08:17
بعد تفشي كورونا..

إطلاق حملة للافراج عن المعتقلين في السجون السعودية

إطلاق حملة للافراج عن المعتقلين في السجون السعودية
وقال الحساب أن المطالبة تأتي "في ظل الخطر الحقيقي على حياتهم في ظروف السجن الصحية المتردية".

إطلاق حملة للافراج عن المعتقلين في السجون السعودية
وشارك في الحملة عشرات الناشطين، وأهالي وأقارب بعض المعتقلين، برز من بينهم "لينا الهذلول"، شقيقة الناشطة المعتقلة "لجين الهذلول".

وقالت "الهذلول" إنها تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم شقيقتها؛ نظرا للخطر الحقيقي الذي يشكله انتشار "كورونا".
إطلاق حملة للافراج عن المعتقلين في السجون السعودية
وحذر ناشطون من وجود مجموعة كبيرة من كبار السن في السجون، وهم أكثر عرضة للتأثر بفيروس "كورونا".

إطلاق حملة للافراج عن المعتقلين في السجون السعودية
وتعتقل السعودية آلاف المواطنين والمقيمين، على خلفيات تتعلق بنشر الآراء السياسية، والمطالبات الحقوقية.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة بلغ 103 إصابات.
وكانت السلطات السعودية قد أوقفت جميع الزيارات في السجون، تحت ذريعة منع تفشي فيروس كورونا.
رقم : 850577
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