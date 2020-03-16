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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 08:59

الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا

الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 16 آذار/مارس 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 80860، ووفاة 14 شخصا بفيروس كورونا ليصل عدد الضحايا إلى 3213، وشفاء ما يقارب 67.7 ألف حالة عقب معالجتهم".

وأشار البيان إلى أنه هناك 9898 شخص مريض حاليا (3032 شخصا في حالة خطيرة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الأحد، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد للمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.
رقم : 850585
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