التيار الصدري يدعو لتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة

وقال الزاملي، ان "التيار الصدري، يسعى بكل جهده، من اجل تشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وبعيدة عن ضغوطات وتأثيرات وابتزاز القوى السياسية، التي لا تريد مفارقة المحاصصة، رغم ما يمر به العراق من ظرف صعب، خصوصا مع ازدياد مخاطر انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وتدني الاقتصادي العراقي بسبب انهيار اسعار النفط".



وتابع: ان "كل تلك المعطيات توجب على القوى السياسية، ان يغلبوا مصلحة العراق على مصالحهم الشخصية والسياسية". وأكد الزاملي ان "موقف التيار الصدري ثابت، في رفض اي حكومة محاصصة، واذا تشكلت الحكومة الجديدة، وفق هذا الأمر فسوف نقف ضدها ونسقطها ولا نسمح بتمريرها في البرلمان".