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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 09:06

شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسؤول بالأوقاف

شرطة الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسؤول بالأوقاف
ونقلت  مصادر عن شهود عيان لم تُسمّهم، القول إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مساء امس الأحد، الشابين كريم أحمد عبيد ومجد مروان داري، من بلدة العيسوية في القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشابين عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على عدد من السكان ضربا.

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل الإفراج عنه دون شروط.

ومنذ أكثر من عامين، يشتكي السكان في بلدة العيسوية من تنكيل الشرطة الإسرائيلية بهم بحجة وقوع مواجهات مع الشرطة في البلدة، وتتفاوت أعمال التنكيل الإسرائيلي بين هدم منازل، وتحرير مخالفات للمحال التجارية والسيارات، مرورا باعتقال الشبان، وصولا إلى استشهاد آخرين، خلال العامين الماضيين.
رقم : 850589
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