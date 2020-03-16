العدوان يواصل خروقاته ويقصف أحياء الحديدة بالصواريخ

وقصفت قوى العدوان بصواريخ الكاتيوشا فجر اليوم، احياء متفرقة في منطقة 7 يوليو السكنية .



واستهدفت كذلك بصواريخ الكاتيوشا حي الشهداء في المدينة.



وذكر مصدر عسكري يمني يوم أمس ان قوى تحالف العدوان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في الحُدَيْدَة 240 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية



واضاف المصدر ان من بين خروقات قوات العدوان في الحُدَيْدَة 28 اعتداءاً على رقابات الخامري والصالح وكيلو16 وتحليق 6 طائرات حربية.



يشار الى أن خروقات قوى العدوان لوقف إطلاق النار في الحديدة وفقا لاتفاق السويد تصاعدت في الأونة الاخيرة بشكل قد ينذر بانهيار الاتفاق .