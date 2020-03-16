الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 11:06

سائرون: لايمكن انتاج حكومة بمقاسات إيجابية من جميع النواحي

سائرون: لايمكن انتاج حكومة بمقاسات إيجابية من جميع النواحي
وقال المسعودي  ان “البيئة السياسية مضطربة والوضع الاقتصادي في تراجع خطير بعد انخفاض أسعار النفط، إضافة الى تدهور الوضع الأمني والصحي، لذا فأن الحوارات السياسية لاتستند الى أسس متينة، حيث هناك توجه نحو تمرير شخصية اكاديمية او احد القضاة”.

وأضاف ان “الشخصية الاكاديمية وفي حال تم تمريرها فأن الحكومة الجديدة ستكون مستقلة وبالتالي هناك تحدي يتمثل بداعمي هذه الحكومة من حيث الكابينة والبرنامج”.

وبين ان “التحدي الاخر يتمثل بمساعي البعض للمجيء بشخصية من الخط السياسي الثاني، أي شخصية متحزبة وقد يعاد نفس سيناريو حكومة علاوي التي رفضت من قبل بعض الأطراف السنية والكردية والشيعية”.

وأوضح ان “التحديات الموجودة تؤكد عدم انتاج حكومة بمقاسات إيجابية بجميع النواحي، لذا فأن مسألة الوصول الى قناعات سياسية من جميع الكتل غير ممكنة”.
رقم : 850625
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
16 آذار 2020
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
16 آذار 2020
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
14 آذار 2020
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
14 آذار 2020
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
14 آذار 2020
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
14 آذار 2020
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
14 آذار 2020
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
13 آذار 2020
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
13 آذار 2020
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
13 آذار 2020
الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘
الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘
13 آذار 2020
عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
عدوان اميركي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
13 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني