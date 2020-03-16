سائرون: لايمكن انتاج حكومة بمقاسات إيجابية من جميع النواحي

وقال المسعودي ان “البيئة السياسية مضطربة والوضع الاقتصادي في تراجع خطير بعد انخفاض أسعار النفط، إضافة الى تدهور الوضع الأمني والصحي، لذا فأن الحوارات السياسية لاتستند الى أسس متينة، حيث هناك توجه نحو تمرير شخصية اكاديمية او احد القضاة”.



وأضاف ان “الشخصية الاكاديمية وفي حال تم تمريرها فأن الحكومة الجديدة ستكون مستقلة وبالتالي هناك تحدي يتمثل بداعمي هذه الحكومة من حيث الكابينة والبرنامج”.



وبين ان “التحدي الاخر يتمثل بمساعي البعض للمجيء بشخصية من الخط السياسي الثاني، أي شخصية متحزبة وقد يعاد نفس سيناريو حكومة علاوي التي رفضت من قبل بعض الأطراف السنية والكردية والشيعية”.



وأوضح ان “التحديات الموجودة تؤكد عدم انتاج حكومة بمقاسات إيجابية بجميع النواحي، لذا فأن مسألة الوصول الى قناعات سياسية من جميع الكتل غير ممكنة”.