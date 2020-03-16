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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 11:08

مادورو يطلق خطة ‘‘الحجر الصحي الجماعي‘‘ في فنزويلا

مادورو يطلق خطة ‘‘الحجر الصحي الجماعي‘‘ في فنزويلا
وبهذا الصدد، أصدر الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو يوم أمس الأحد، قرارا رسميا​ بإغلاق الأنشطة التجارية وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة ​كراكاس​ بدءا من اليوم الإثنين، وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مادورو خلال خطابه التلفزيوني إن "الإستثناءات في الخطة التي أطلقها وتسمى الحجر الصحي الجماعي تشمل النقل والصحة ونقل الأغذية، لافتًا إلى أنّ "العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس داخل ​فنزويلا​ ارتفع من 10 إلى 17 حالة".

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إطلاق المرحلة الثالثة من التدريبات العسكرية "الدرع البوليفاري" يوم السبت للتوصل إلى إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس التاجي الجديد في البلاد.
رقم : 850626
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