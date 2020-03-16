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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 11:12

الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني

الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني
وقال زياد بارود لموقع لبنان الجديد:" الفرق بين إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة تأتي على مستويات عدّة": في البداية، إعلان حالة الطوارئ يحصل، كما التعبئة العامّة، بقرار من مجلس الوزراء، إلا أنّ إعلان حالة الطوارئ بحاجة إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، في حين أنّ التعبئة العامة بحاجة إلى النصف زائد واحد. هذا، من الناحية الشكلية".

وتابع:" من ناحية المضمون: إعلان حالة الطوارئ يذهب أبعد بكثير من التعبئة العامّة، إذ قد يصل إلى حد تعليق تطبيق بعض الأحكام القانونية وتقليص دائرة بعض الحريات العامة والفردية. اما التعبئة العامّة، فقد تمهد لإعلان حالة الطوارئ أذا تبيّن أن تعابيرها ليست كافية ولا تتناسب مع خطورة الوضع."

ولفت إلى أنّ "التعبئة العامة هي رفع الجهوزية في الإدارات والمؤسسات العامّة والأجهزة الرسمية التي تصبح مهامها أوسع وتعطيها امكانية اتخاذ تدابير لا تتخذ بشكل اعتيادي".

ومضى بارود شارحًا:"إجرائيا، يتخذ قرار التعبئة العامة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على ما يسمى "بإنهاء" المجلس الأعلى للدفاع. ويمكن أن تتضمن التعبئة العامة:
أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب- فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د- مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين في هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 99 حالة وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل الا عند الضرورة القصوى.
رقم : 850628
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