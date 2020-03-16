الصدر يغرد بشأن رفع الأسعار واحتكار الدواء في العراق

وكتب في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "إياكم من رفع الأسعار، واحتكار الطعام، واحتكار الدواء، وإياكم والجشع، واصبروا على البلاء وإلا انتشر بينكم كانتشار النار في الهشيم".