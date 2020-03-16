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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 12:20
الصدر يغرد بشأن رفع الأسعار واحتكار الدواء في العراق
وكتب في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "إياكم من رفع الأسعار، واحتكار الطعام، واحتكار الدواء، وإياكم والجشع، واصبروا على البلاء وإلا انتشر بينكم كانتشار النار في الهشيم".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
850652
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