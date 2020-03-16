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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 12:41

السودان يسمح بتحليق رحلات متجهة للأراضي المحتلة عبر أجوائه

السودان يسمح بتحليق رحلات متجهة للأراضي المحتلة عبر أجوائه
وأوضحت الصحيفة ،في تقرير نشرته أمس الأحد، أن الحكومة السودانية سمحت لشركة "لاتام" الأمريكية الجنوبية، بعبور المجال الجوي للبلاد خلال تنفيذ رحلات إلى ومن الاراضي المحتلة في تطور يأتي بعد اللقاء بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يوم 3 فبراير في أوغندا.

وذكر التقرير أن شركة "لاتام"، التي تحلق طائراتها من دول أمريكا اللاتينية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ستنفذ يوم غد الثلاثاء أول رحلة جوية عبر المسار الجديد، الذي سيختصر وقت التحليق من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل بنحو ساعتين، بينما تستغرق الرحلة حاليا 13 ساعة.
وحسب التقرير، من المقرر أن تتم الرحلات المباشرة، التي ستنفذها طائرات "Boeing 787 Dreamliner"، فوق أراضي الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان ومصر.

كما من المتوقع أن تنخفض مدة مسار الرحلة من الاراضي المحتلة إلى أمريكا اللاتينية بساعتين وتصبح 12 ساعة بدل 14 حاليا.

وتشغل الشركة اللاتينية 3 رحلات أسبوعية إلى الاراضي المحتلة من عاصمة تشيلي سانت دييغو، وتأخذ الطائرة في طريقها استراحة للتزود بالوقود ونقل مزيد من الركاب في ساو باولو بالبرازيل.

وسبق أن أعلن البرهان، بعد اللقاء مع نتنياهو، أن بلاده ستسمح للطائرات المتوجهة إلى الاراضي المحتلة والتي تأتي منها بالتحليق فوق الأجواء السودانية، باستثناء شركة إل عال ‘‘الإسرائيلية‘‘.

ولاحقا أكد نتنياهو بعد هذا الاجتماع "تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية"، وذلك بعد أن كشفت الصحيفة الشهر الماضي أن طائرة ‘‘إسرائيلية‘‘ قامت برحلة مباشرة من مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الاراضي المحتلة أثناء تحليقها فوق الأجواء السودانية.
رقم : 850657
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