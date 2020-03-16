الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل

وقال حسن روحاني، في تصريح أدلى به خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الاثنين، نأمل باجتياز مرحلة تفشي كورونا وفق ماقيل في الاجتماع حول ذروة المرض وسيطلع وزير الصحة الشعب كلما اقتضت الحاجة وتقريره مفعم بالأمل.



وأكد: أننا نستطيع اجتياز أزمة كورونا بفضل الاهتمام والمساعي الوطنية.



وأشاد بقرار قائد الثورة القاضي بتأسيس مقر الامام الرضا (ع) الصحي - العلاجي برعاية هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، وأثنى في ذات الوقت على جميع صنوف القوات المسلحة التي تشارك الشعب في جميع الصعوبات.



ونوه الى ان معظم أسرة مستشفيات القوات المسلحة قد تم اعدادها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، مشيدا في ذات الوقت بجميع الكوادر الطبية والعلاجية في القوات المسلحة وكذلك قوات الشرطة في مكافحة تفشي الفيروس.



ودعا مختلف شرائح الشعب الى عدم مغادرة المنازل مهما أمكن والاهتمام بالقواعد الصحية الى أقصى حد ممكن.



ولفت الى ان وزارتي الصحة والداخلية أنجزا تنسيقا بينهما لاجراء فحص شامل في جميع منافذ المدن اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.



ودعا روحاني الشعب الى تعزيز التعاون مع الكوادر التنفيذية لاسيما في منافذ المدن وعدم الاستمرار في السفر اذا طلب منهم ذلك لانه قد يعود بالضرر عليهم وعلى الآخرين في الطريق.



وأكد ان جميع الخطط التي أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أعدت بصورة يتم اجتياز مرحلة كورونا بسرعة وتعزيز الصحة العامة بين أوساط المجتمع.