الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 15:10

الجماعات الإرهابية ترفض اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

الجماعات الإرهابية ترفض اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب
وقالت المصادر: أعلنت ما تسمى غرفة عمليات " ما يسمى وحرض المؤمنين" التي تضم العديد من الميليشيات الإرهابية في بيان نقلته وكالات معارضة، رفضها مخرجات الاتفاق الروسي – التركي الذي نص على وقف إطلاق النار في إدلب.

وأضافت: "ترفض هذه التنظيمات مخرجات جميع اجتماعات سوتشي وموسكو وأستانا وجنيف"، مشيرة إلى أنها ستستمر في مواجهة قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة.

وتابعت المصادر أنه في مؤشر على مواصلتها استخدامهم دروعا بشرية ومنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية التي افتتحها الجيش السوري، دعت "الغرفة" أهالي المنطقة لعدم "الاستسلام والاستمرار في المقاومة"، معتبرة أن جميع الاتفاقيات هي مؤامرات على ما سمته "الثورة" المزعومة.

وتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان خلال محادثات في العاصمة الروسية موسكو يوم 5 الشهر الجاري إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب على خط التماس، وإنشاء ممر آمن بطول ستة كيلومترات إلى الشمال وجنوب الطريق "M4".

والثلاثاء الماضي أجرى وفد عسكري روسي محادثات في أنقرة مع مسؤولين أتراك ووقعا يوم الجمعة الماضي على اتفاق حول بنود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، تنص على تسيير دوريات مشتركة اعتبارا من يوم 15 مارس الذي صادف يوم أمس على طول الجانب المحدد لطريق "M4".

يذكر أن غرفة عمليات ما يسمى "وحرض المؤمنين" تضم مجموعة من المليشيات المدعومة من تركيا منها "حراس الدين وأنصار التوحيد وجماعة أنصار الإسلام وأنصار الدين".
رقم : 850680
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
الضربة الأمريكية في العراق ومحاولات الانقلاب العسكري
الضربة الأمريكية في العراق ومحاولات الانقلاب العسكري
16 آذار 2020
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
تسع سنوات من الصمود .. الارهاب في إدلب إلى زوال
16 آذار 2020
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
دق الأسافين الأخيرة في نعش الوجود الأمريكي في العراق
16 آذار 2020
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
الإنجازات الإيرانية بمجال الطائرات المسيرة تذهل العالم
16 آذار 2020
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
جريمة أغتيال سليماني والمهندس ستلاحق ترامب كظله
14 آذار 2020
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
هذا ما قاله روحاني عن مكافحة كورونا في ظروف الحظر
14 آذار 2020
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
السياسة الهندية تجاه المسلمين.. ما هو دور بريطانيا فيها؟
14 آذار 2020
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
الفشل ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا باعتراف الصهاينة
14 آذار 2020
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
14 آذار 2020
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
13 آذار 2020
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
13 آذار 2020
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
13 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني