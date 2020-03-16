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الاثنين 16 آذار 2020 ساعة 15:14

الحكيم: لن اتدخل في اختيار أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء

الحكيم: لن اتدخل في اختيار أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء
وقال الحكيم في بيان، "إننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الان".

واضاف: "رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".

واشار الحكيم، الى ان دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس الا"، مجدد المطالبة بان "تنحصر مهمة المرشح القادم في اطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام".
رقم : 850681
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