السلطات الكويتية تلقي القبض على وافدين من مصر بالجرم المشهود

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي ”أنه تم ضبط الوافدين الثلاثة عقب ظهورهم في مقطع فيديو وبحوزتهم علب مشابهة للعلب التي تحتوي مواد تنظيف إضافة إلى وجود مخلفات قمامة متنوعة“.



وقالت الوزارة في بيانها ”إن الوافدين ذكروا عقب التحقيق الأولي معهم أنهم يعملون بمنطقة جابر الأحمد وأن المواد المضبوطة بحوزتهم عبارة عن مخلفات تم تجميعها من صناديق القمامة لإعادة بيعها“.



وأضاف البيان ”أنه تمت إحالة المواد التي تم ضبطها إلى المختبر الجنائي لتحليلها وسيتم إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة“.



ووثق أحد الأشخاص وجود الوافدين الثلاثة في منطقة جابر الأحمد، حيث ظهر في مقطع فيديو جلوس الوافدين على الأرض إلى جانب بعض المخلفات وعلب تحتوي على مواد سائلة قيل إنهم استخدموها برش السيارات وقبضات حاويات القمامة.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 8 حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأيام الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 112 حالة.