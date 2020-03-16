سائرون يعلن فشل ‘‘السباعية‘‘ باختيار مرشح رئاسة الحكومة

وقال الطرفي ،في بيان، إن "تحالف سائرون يعلن ان اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية".



واضاف البيان "على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".



وكان من المقرر الإعلان عن اسم المكلف بتشكل الحكومة يوم أمس، حيث تنتهي المهلة الدستورية المخصصة، وهي 15 يوماً، من تاريخ اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.



يشار الى ان المهلة الدستورية الثانية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء تنتهي غداً الثلاثاء.



وبينما يمنح الدستور رئيس الجمهورية مهلة أمدها 15 يوماً لتكليف مرشح بديل، فإن هذه المهلة التي تنتهي غداً سوف تدخل البلاد بعدها في خرق دستوري، ما لم يتم الاتفاق على مرشح.



وذكر مصدر صحفي عراقي، إن "رئيس الجمهورية ليس بوسعه التمديد؛ لأن الدستور لا يسمح له بذلك أصلاً، ولأنه لا يريد أن يكون طرفاً في معادلة تتحكم بها القوى السياسية المعنية بترشيح رئيس للوزراء".